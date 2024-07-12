BIST 11.030
DOLAR 33,02
EURO 35,94
ALTIN 2.552,19
GÜNCEL

Yunan sahil güvenlik unsurları, Türk balıkçı teknesini batırmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi

Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanan Türk balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. O anlar saniye saniye kaydedilirken, balıkçı İlker Özdemir, "Biz, kendi karasularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar. Allah korudu." dedi.

Özdemir, AA muhabirine, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için "Zürafa Kayalıkları" açıklarında yaşanan olayı anlattı. Oğlu Efe Özdemir ile avlandıklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Biz, kendi kara sularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar. Allah korudu. Dikmeler olmasa kamara yatmıştı üzerimize. Görmedik, bir tur döndüler, ikinciye döndüler, 'Giderler' diye düşündük. Çünkü bulunduğumuz alan, çok alakasız bir yer. Yunan adasından 11,5 mil uzaktaydık. O rahatlıkla çalışıyorduk. Efe, son anda vurduğunu kayıt altına almış. Gördük, ondan sonra her şey çöktü. Batmayı engelledik. Sahil Güvenliği aradık. Sahil Güvenlik ekipleri, 17-18 dakika içinde ulaştılar. Vurup kaçtılar, 1-2 dakika batmamızı beklediler. Sonra uzaklaştılar. Kötü şeyler yaşadık maalesef, üzgünüz."

"Önemli olan, bundan sonrası için bir şeyler yapmak"

Özdemir, olayın ardından ne yapacaklarını bilemediklerini belirterek, teknesinin büyük hasar aldığını dile getirdi.

Kamaranın koptuğunu, zayiatın çok büyük olduğunu anlatan Özdemir, "Her yara kapanır. Önemli olan, bundan sonrası için bir şeyler yapmak. Kendi sularımızda buna cüret etmeleri... Kayıtlarda var, hiçbir şekilde bağlantımız yok. Direkt bize temasla batırmak istediler. Onlarda da zarar var, biz onun görüntülerini verdik. Şaşkınız." dedi.

Özdemir, olay sırasında camların kırıldığını ifade ederek, cam kırıklarının oğlunda ve kendisinde yaralara yol açtığını da sözlerine ekledi.

Dün Yunan sahil güvenlik unsurları, botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar vermiş, bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerince tekne, 2 Sahil Güvenlik Botu'na yedeklenerek karaya çıkarılmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı
Yeni kurulan SHP'nin başındaki isim konuştu Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?
Yeni kurulan SHP'nin başındaki isim konuştu Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?
Tekirdağ'da kıraathane önünde feci kaza: 11 yaralı
Tekirdağ'da kıraathane önünde feci kaza: 11 yaralı
Fatih Altaylı'dan gurbetçileri kızdıran yorum: Ne haddin var lan senin!
Fatih Altaylı'dan gurbetçileri kızdıran yorum: Ne haddin var lan senin!
Erdoğan'dan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda ayaküstü 3'lü zirve
Erdoğan'dan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda ayaküstü 3'lü zirve
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
Edirne'de orman yangını
Edirne'de orman yangını
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Yeniden Refahlı Aydal'ın Erdoğan iddiası şaşırttı İsmail Saymaz 'ihtimal vermiyorum' dedi
Yeniden Refahlı Aydal'ın Erdoğan iddiası şaşırttı İsmail Saymaz 'ihtimal vermiyorum' dedi
İngiltere'de Türk milletvekili Nesil Çalışkan Kur'ân-ı kerime el basıp yemin etti
İngiltere'de Türk milletvekili Nesil Çalışkan Kur'ân-ı kerime el basıp yemin etti
Brezilya'da yaşandı: Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Brezilya'da yaşandı: Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benzer mezalimin yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benzer mezalimin yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız