Yeni kurulan SHP'nin başındaki isim konuştu Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?

Yeniden kurulması ile Ankara kulislerinde hareketli günler yaşanmasına neden olan SHP’nin Genel Başkanı Burak Çelik ilk kez konuştu. "Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?" sorusuna da canlı yayında yanıt veren Çelik, "Hayır görüşmedim" dedi.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Burak Çelik, tv100'de canlı yayınlanan programa telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu veya Özgür Özel’le görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya da cevap verdi.

Burak Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Partiyi Türkiye, gençler, milletimiz için kurduk. Türkiye’nin ne kadar ihtiyacı olduğunu tüm Türkiye görüyor. Cumhurbaşkanı adayımız hazır. Şu anda bunu açıklamam doğru olmaz. Kurucular kuruluna fazla takılmamız lazım. Önemli olan bizim Yüksek İstişare Kurulumuzdur. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmedim."

"TÜM PARTİLERE ALTERNİTİFİZ"

'Biz tüm partilerin alternatifiyiz. Biz birleştirmek istiyoruz. Gençler bu ülkede yaşamak istemiyor. Bizim bunlara çözüm bulmamız lazım. O kadar çok problem var ki ülkede.' Biz partimizi tekrardan faaliyete geçirdik, 5-6 aylık bir çalışma bu. SHP'nin hiçbir problemi yoktur. Kamuoyuna yanlış lanse eden arkadaşlarımıza hukuki süreç başlattık.'

“DEM PARTİ HARİÇ TÜM SİYASİ PARTİLİLER İLE GÖRÜŞÜRÜZ”

'Normalde basın açıklaması yapıp herkesi kucaklayacaktık. Ancak basına yanlış haberler çıkınca basın açıklaması yayımlamak zorunda kaldık. Bizim DEM Parti ile bir politikamız olamaz. Dem partiyle ne konuşacağız. Bu bayrağı ve Atatürk ilke ve inkılaplarını yok sayan hiçbir partiyle görüşmeyeceğiz.