BIST 11.065
DOLAR 33,06
EURO 36,05
ALTIN 2.567,86
GÜNCEL

Bakan Kurum'dan Adıyaman'da deprem konutlarına inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da kentsel dönüşüm ve kalıcı konut projelerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, depremzedeler için yapılan konutları yerinde inceledi ve STK temsilcileriyle görüşerek taleplerini dinledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da yapımı devam eden kalıcı konutlar ile kentsel dönüşüm konutlarını inceledi.

Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde Mara ve Musalla Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

Dört ayrı etaptan oluşan konutların bulunduğu alanda yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra örnek daireyi gezdi.

Temaslarının ardından Gölbaşı ve Besni ilçelerine geçen Kurum, burada da depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yerinde inceledi, koordinasyon toplantılarına katıldı.

STK temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kurum, talep ve beklentileri dinledi.

"Vatandaşlarımızın istemediği hiçbir projeyi hayata geçirmiyoruz"

Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın istemediği hiçbir projeyi hayata geçirmiyoruz. Tüm kararlarımızı istişareyle alıyoruz. Adıyaman Gölbaşı ve Besni’de incelemelerde bulunarak yeni yaşam alanlarında geldiğimiz son aşamayı değerlendirdik, ihtiyaçları dinledik.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi
Yunan sahil güvenlik unsurları, Türk balıkçı teknesini batırmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi
Yunan sahil güvenlik unsurları, Türk balıkçı teknesini batırmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı
Yeni kurulan SHP'nin başındaki isim konuştu Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?
Yeni kurulan SHP'nin başındaki isim konuştu Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?
Tekirdağ'da kıraathane önünde feci kaza: 11 yaralı
Tekirdağ'da kıraathane önünde feci kaza: 11 yaralı
Fatih Altaylı'dan gurbetçileri kızdıran yorum: Ne haddin var lan senin!
Fatih Altaylı'dan gurbetçileri kızdıran yorum: Ne haddin var lan senin!
Erdoğan'dan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda ayaküstü 3'lü zirve
Erdoğan'dan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda ayaküstü 3'lü zirve
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
Edirne'de orman yangını
Edirne'de orman yangını
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Yeniden Refahlı Aydal'ın Erdoğan iddiası şaşırttı İsmail Saymaz 'ihtimal vermiyorum' dedi
Yeniden Refahlı Aydal'ın Erdoğan iddiası şaşırttı İsmail Saymaz 'ihtimal vermiyorum' dedi
İngiltere'de Türk milletvekili Nesil Çalışkan Kur'ân-ı kerime el basıp yemin etti
İngiltere'de Türk milletvekili Nesil Çalışkan Kur'ân-ı kerime el basıp yemin etti