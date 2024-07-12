Bakan Kurum'dan Adıyaman'da deprem konutlarına inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da kentsel dönüşüm ve kalıcı konut projelerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, depremzedeler için yapılan konutları yerinde inceledi ve STK temsilcileriyle görüşerek taleplerini dinledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da yapımı devam eden kalıcı konutlar ile kentsel dönüşüm konutlarını inceledi.

Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde Mara ve Musalla Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

Dört ayrı etaptan oluşan konutların bulunduğu alanda yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra örnek daireyi gezdi.

Temaslarının ardından Gölbaşı ve Besni ilçelerine geçen Kurum, burada da depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yerinde inceledi, koordinasyon toplantılarına katıldı.

STK temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kurum, talep ve beklentileri dinledi.

"Vatandaşlarımızın istemediği hiçbir projeyi hayata geçirmiyoruz"

Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın istemediği hiçbir projeyi hayata geçirmiyoruz. Tüm kararlarımızı istişareyle alıyoruz. Adıyaman Gölbaşı ve Besni’de incelemelerde bulunarak yeni yaşam alanlarında geldiğimiz son aşamayı değerlendirdik, ihtiyaçları dinledik.