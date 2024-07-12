BIST 11.082
DOLAR 33,07
EURO 36,04
ALTIN 2.555,18
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.

NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yunan sahil güvenlik unsurları, Türk balıkçı teknesini batırmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi
Yunan sahil güvenlik unsurları, Türk balıkçı teknesini batırmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı
Yeni kurulan SHP'nin başındaki isim konuştu Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?
Yeni kurulan SHP'nin başındaki isim konuştu Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?
Tekirdağ'da kıraathane önünde feci kaza: 11 yaralı
Tekirdağ'da kıraathane önünde feci kaza: 11 yaralı
Fatih Altaylı'dan gurbetçileri kızdıran yorum: Ne haddin var lan senin!
Fatih Altaylı'dan gurbetçileri kızdıran yorum: Ne haddin var lan senin!
Erdoğan'dan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda ayaküstü 3'lü zirve
Erdoğan'dan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda ayaküstü 3'lü zirve
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırı görüntülerini yayınladı
Edirne'de orman yangını
Edirne'de orman yangını
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Yeniden Refahlı Aydal'ın Erdoğan iddiası şaşırttı İsmail Saymaz 'ihtimal vermiyorum' dedi
Yeniden Refahlı Aydal'ın Erdoğan iddiası şaşırttı İsmail Saymaz 'ihtimal vermiyorum' dedi
İngiltere'de Türk milletvekili Nesil Çalışkan Kur'ân-ı kerime el basıp yemin etti
İngiltere'de Türk milletvekili Nesil Çalışkan Kur'ân-ı kerime el basıp yemin etti
Brezilya'da yaşandı: Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Brezilya'da yaşandı: Polis, futbolcuyu bacağından vurdu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor