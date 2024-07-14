Sancaktepe'de kuyumcu soygunu: 1 kişi yaralandı
Sancaktepe'de, bir kişinin silahla yaralandığı kuyumcu soygunu güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sarıgazi Mahallesi'nde dün bir kuyumcudaki soygunla ilgili polis ekiplerinin maskeli 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Olaya ilişkin araştırma yapan ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, maskeli şüphelilerin, hızla içeri girerek kuyumcu ile çalışanlara silah doğrulttuğu, tezgahtaki altınları beraberinde getirdikleri çantaya doldurdukları yer alıyor.
Kayıtlarda, yaklaşık 1,5 dakika süren soygunun ardından şüphelilerin kaçarken silahla ateş ettikleri görülüyor.
Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kuyumcuya dün araçla gelen 3 şüpheli, silah tehdidiyle iş yeri sahibi Nurettin Mengihan ve oğlundan tezgahtaki altınları istemişti.
Kuyumcudan bir miktar ziynet eşyasını alan şüpheliler, kendilerini durdurmaya çalışan Mengihan'a silahla ateş ederek kaçmıştı.
Ayağından yaralanan Mengihan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.