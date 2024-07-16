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Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.

Akdeniz Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu üzerindeki Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru giden otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu.

Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, yaralanan çok sayıda yolcu çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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