BIST 11.139
DOLAR 33,07
EURO 36,10
ALTIN 2.629,09
HABER /  GÜNCEL

Televizyon tamircisi evde dehşet saçtı önüne gelene çekiçle saldırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Televizyon tamircisi evde dehşet saçtı önüne gelene çekiçle saldırdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamircisinin çekiçle yaraladığı aynı aileden biri çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

Kardeşköy Mahallesi'nde H.D'nin (65) evinde bağrışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, H.D. ile eşi N.D (60), kızı H.G (37) ve torunu B.G'yi (6) vücudunun farklı yerlerinden yaralanmış şekilde gördü.

Aile, bölgeye yönlendirilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağır olan H.D, tedavisi sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin (46) çekiçle kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.

M.G'nin çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yaralı yakınlarının hastanede yoğunluk oluşturması üzerine polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunu geçen takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunu geçen takımlar belli oldu
Trump'a suikast girişimi ile ilgili flaş detay: Gizli Servis...
Trump'a suikast girişimi ile ilgili flaş detay: Gizli Servis...
Hakan Fidan, Haniyye ile görüştü
Hakan Fidan, Haniyye ile görüştü
Birileri yine rahatsız! ABD: Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesine karşıyız
Birileri yine rahatsız! ABD: Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesine karşıyız
Galatasaray, Mathias Ross'u Sparta Prag'a kiraladı
Galatasaray, Mathias Ross'u Sparta Prag'a kiraladı
Türkiye'den Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Türkiye'den Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'den ayrılıyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'den ayrılıyor
Sakarya'da oksijen yüklü tankerdeki sızıntı paniğe neden oldu
Sakarya'da oksijen yüklü tankerdeki sızıntı paniğe neden oldu
Trump saldırı sonrası anketlerde Bıden'a fark attı
Trump saldırı sonrası anketlerde Bıden'a fark attı
Cenk Tosun ve Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de
Cenk Tosun ve Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de
Fransa'da Macron, Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti
Fransa'da Macron, Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti