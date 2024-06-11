'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Kıvılcım' karakterini canlandıran oyuncu Evrim Alasya konuk olduğu bir programda "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım" dedi.

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Oyuncu Evrim Alasya, Saba Tümer'in YouTube'da yayınlanan kanalına konuk oldu. Alasya, açıklamalarıyla gündem oldu.

Erkeklerden şikayetçi olan Evrim Alasya, "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın-erkek dengesi diye bir şey kalmadı" dedi.

Alasya, "Genç oyuncuları nasıl buluyorsun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben zaten güzelim, oyunculuğu öğrenmesem de olur' özgüvenine sahip olanını da gördüm, çabalayanı da. Genç yaşta böyle bir işi yaparken o ünlü tufanına kapılmamak zor bir şey. Yargılamıyorum. Ama jenerasyon farkı var. Biz deneyimli oyuncuların karşısında daha saygılıydık. Şimdiki nesilde o korku yok. Her şeyi bildiklerini düşündükleri için bir şey öğrenmeleri zor oluyor."