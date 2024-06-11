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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Murat Soydan yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefat haberini kızı verdi.

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Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan duyurdu. Soydan şu ifadeleri kullandı: "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun"

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu. Üniversite için İstanbul’a geldi. İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.

1966 yılında “Perde” mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşmıştı. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.

221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Zulüm filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştı.

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