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İstanbul'da denizde halıya sarılmış ceset bulunması olayı! Yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da denizde halıya sarılmış ceset bulunması olayı! Yeni gelişme

Büyükçekmece'de, denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 8 Haziran'da cinayete ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Fırat B. ve Onur Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Bu arada, polisin olaya karıştığını belirlediği Y.G. aranırken, zanlının "uyuşturucu madde satmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde Sedef Güler'in (24) cesedi 7 Nisan'da denizde bulunmuştu.

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