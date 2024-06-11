Fransız gazetesi Le Monde, Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Havalimanı'nı övdü

Le Monde'un, "Hava taşımacılığı Erdoğan'ın Türkiye'si için önemli bir güç aracı" başlığıyla gündeme taşıdığı haberinde, THY'den övgüyle bahsedildi.

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"Ulusal hava yolu şirketi Türk Hava Yollarının (THY) elde ettiği sonuçlar görülmemiş boyutlara ulaştı." ifadesine yer verilen haberde, özellikle Ankara ve İstanbul gibi ulaşım merkezlerine bağlantılarını güçlendiren yeni iç hat uçuşlarıyla birlikte THY'nin havalimanı ağının da büyük ölçüde genişlediği kaydedildi.

Haberde THY'nin, 22'si Avrupa'ya, 9'u Amerika'ya ve 13'ü Uzak Doğu ve Asya'ya olmak üzere 54 yeni hat açmayı ve alt markası AnadoluJet'in uluslararası erişimini genişletmeyi planlayarak 10 yıl içinde uçuş hacmini önemli ölçüde artırmayı hedeflediği aktarıldı.

"1933'te kurulan ve uzun süre ikinci kademe bir hava yolu şirketi olarak görülen THY, küresel havacılık sektöründe önemli bir aktör haline gelerek başlıca Avrupalı ve Körfez hava yolu şirketlerine karşı önemli bir rakip oldu." ifadelerine yer verilen haberde, bunun, Türkiye'nin "etkili kalkınma stratejisinin sonucu" olduğu vurgulandı.

Nisanda açıklanan verilere göre Avrupa'nın en fazla kar elde eden tarifeli hava yolu şirketi British Airways'in ana şirketi IAG'nin 2,43 milyar avroluk net karına karşılık THY’nin 5,52 milyar avro net kar sağladığı ifade edilirken THY'nin cirosunun 20,94 milyar avroya ulaştığı, net kar marjının ise yüzde 28,8 olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı'na da övgü

İstanbul Havalimanı'nın 2018'deki açılışından bu yana Avrupa'nın en işlek havalimanı haline geldiğine dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin bu anlamda "yeni bir küreselleşme merkezi" olarak görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, "Dünyanın en yoğun hava merkezlerinden biri haline geldiği" belirtilen İstanbul Havalimanı'nın 2022'de 64,3 milyon yolcu trafiğiyle Londra'da bulunan İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow'u geride bıraktığı bilgisine yer verildi.

THY'nin Aralık 2023'te Airbus'tan 220 uçak satın aldığı hatırlatılan haberde, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın 4 Haziran'daki açıklamasında Boeing ile yaklaşık 250 uçağın potansiyel satın alımı için görüşmelerde bulunduğunu duyurduğu aktarıldı.