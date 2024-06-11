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Dar gelirliye doğalgaz faturası desteği: Yeni düzenleme üzerinde çalışmalar başladı

Dar gelirliye doğalgaz faturası desteği: Yeni düzenleme üzerinde çalışmalar başladı

Dar gelirli vatandaşların doğalgaz faturaları ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalar başladı. Düzenlemede, düşük gelirli olanların düşük tarifeden, yüksek gelirli olanların ise yüksek tarifeden doğalgaz faturası ödemesi planlanıyor.

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Dar gelirli vatandaşlar için yeni bir uygulama üzerinde çalışmalar başladı. Doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan dar gelirliler için 'Sosyal tarife' adı verilen yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Sosyal tarife düzenlemesi ile düşük gelirli olanların düşük tarifeden, yüksek gelirli olanların ise yüksek tarifeden doğalgaz faturası ödemesi planlanıyor. 

Cnn Türk'ün haberine göre, dar gelirli düşük tarife üzerinden, yüksek gelirlinin ise yüksek tarifeden doğalgaz faturası ödemesi ile ilgili bir çalışma var. Henüz kesin karar verilmedi ama düzenleme üzerinde çalışılıyor.

Düzenlemenin ‘Sosyal Tarife’ adı altında dar gelirli ailelere doğalgaz faturalarını öderken destek amaçlı olması bekleniyor. Uygulamanın sabit dar gelirli ve orta gelirlilerin alım gücünü artırması hedefleniyor. Sadece dar gelirlilerin destekleneceği çalışma öncesi, her hanenin gelirinin ölçülmesi planlanıyor.

Eğer düzenleme devreye girerse burada hane içi gelir hesaplanarak bir skala belirlenecek ve buna göre bir tarifelendirme yapılacak.

En düşük tarife belirlenirken, gelir skalası ile birlikte asgari ücret ve altından başlanması planlanıyor. Asgari ücretin katları şeklinde tarifelendirme yapılması bekleniyor. Yeni düzenlemenin detayları önümüzdeki süreçte netleşecek.

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