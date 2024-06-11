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O bölgelerde suya girmek yasaklandı! Uymayana para cezası uygulanacak

O bölgelerde suya girmek yasaklandı! Uymayana para cezası uygulanacak

Eskişehir Valiliği tarafından ‘Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkında’ genel emir yayınlandı. Buna göre, kent genelinde izin alınan akarsular haricinde bulunan baraj gölü, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı gibi alanlarda suya girilmesi yasaklandı.

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Eskişehir’de hava sıcaklıklarının yüksek olmasıyla birlikte serinlemek amacıyla girilen sularda muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla yasaklama tedbiri alındı.

Eskişehir Valiliği tarafından ‘Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkında’ genel emir yayınlandı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından alınan kararla, kent genelinde izin alınan akarsular haricinde bulunan baraj gölü, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı gibi alanlarda suya girilmesi yasaklandı.

Kararda, yasağa uymayan 15 yaşından büyük kişilerin şahsen, 15 yaşındaki küçük kişilerin ise ailelerinin cezalandırılacağı belirtildi.

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