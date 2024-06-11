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HABER /  POLİTİKA

Mustafa Balbay'ın 'ekonomist Erdoğan' paylamışına kullanıcılardan 2001 krizi yanıtı

Mustafa Balbay'ın 'ekonomist Erdoğan' paylamışına kullanıcılardan 2001 krizi yanıtı

CHP 24.25.26. dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın X platformunda ekonomi politikalarını eleştirdiği paylaşımına kullanıcılardan Bülent Ecevit döneminde yaşanan 2001 kriziyle yanıt geldi.

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CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Balbay'ın hükümetin ekonomi politikalarına yönelik sert eleştirisi gündem oldu.

X platformunda yaptığı paylaşımda Balbay “Ekonomist” Erdoğan’ı kutluyoruz. Bu kadar büyük uçurum ancak özel bir çaba ile sağlanabilir! Bu tablo üniversitelerde “Ekonomi en kötü nasıl yönetilir” başlığı ile okutulmalı!" ifadelerine yer verdi.

Paylaşıma yorum yağdı

Alım gücünün düştüğünü savunan Balbay'ın Ecevit dönemi ile bugünün karşılaştırmasını yaptığı tabloyu paylaştı.  Balbay'ın paylaşımının altına 2001 krizininin etkilerinin anlatıldığı çok sayıda yorum geldi.  

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