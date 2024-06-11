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CHP genel merkezine cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı CHP yeni sistemi tanıdı yorumları

CHP genel merkezine cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı CHP yeni sistemi tanıdı yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yaptığı iade-i ziyaret dolayısıyla CHP genel merkezi önünde cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı. CHP önündeki forslu bayrak, sosyal medyada yankı uyandırırken, kimileri CHP'nin yeni sistemi tanıdığı yorumlarını yaptı,

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunuyor. Görüşme saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde başladı.

CHP Genel Merkezi'nin önüne Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulunmak üzere parti genel merkezine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı.

Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.

Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezinde kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı

Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

Forsun asılmasıyla birlikte sosyal medyada parlamenter sistemi savunan CHP'nin geri adım attığı ve mevcut sisteme onay verdiği yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

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