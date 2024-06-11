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Pakistan'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marvat bölgesinde 9 Haziran'da 7 askerin uzaktan kumandalı bomba ile öldürülmesinin ardından teröristlere yönelik operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Lakki Marvat'ta 9 Haziran'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 7 asker yaşamını yitirmişti.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmamıştı.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

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