Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi sona erdi! 18 sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. İki lider, tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü. 2 Mayıs'ta gerçekleşen bu temasın ardından bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Kırk gün sonra ikinci kez bir araya gelen iki liderin görüşmesi 1 saat 25 dakika saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel, makam aracının önünde tokalaştıktan sonra Genel Merkez önünde bir kez daha tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Özel daha sonra görüşme için genel merkezin 12. katına çıktı.

Tarihi ziyarette oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Görüşmeden ilk gelen fotoğraflarda Erdoğan ve Özel'in yan yana oturduğu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın karşılıklı not tuttuğu görüldü.

Görüşmede ele alınması beklenen konular

Buluşmada en önemli gündem maddesinin yeni anayasa tartışmaları olması bekleniyor.

Özel'in ise birebir görüşmede Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Kobani davası kararları, Hakkâri'deki kayyum ataması ve Sinan Ateş davasının yanı sıra ekonomiye dönük görüş ve önerilerini de Başkan Erdoğan'a sunacağı bildirildi. Heyetler arası herhangi bir toplantı ise planlanmıyor.

Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan'ın Özgür Özel'e iade-i ziyaretinden yansıyan diğer fotoğraflar şöyle: