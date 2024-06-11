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Kredi kartından dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 70 arttı

Kredi kartından dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 70 arttı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde kredi kartından dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 70 arttı.

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Kredi kartları için yeni bir düzenleme geleceğine dair iddialar gündemdeki yerini korurken Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkez nisan ayına ilişkin önemli verile paylaştı. Buna göre, Bireysel kredilerde en yüksek ödenmeme oranı ihtiyaç kredilerinde gözlenirken Ocak-Nisan döneminde kredi kartından dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 70 arttı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Nisan 2024 verilerine göre, yılın ilk 4 ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe geçen kişi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 arttı.

Bu dönemde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 428 bin 678'e yükseldi. Kredi kartı borcundan dolayı takibe alınan kişi sayısı Nisan ayında 124 bin 959 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 32,5 artışla 354 bin 976'ya çıktı. Her iki borcundan dolayı yasal takibe alınan borçlu sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 42,5’lik artışla 602 bin 107 kişi oldu.

Krediyi alan geri ödeyemedi

Nisan ayında bankalarca kullandırılan bireysel kredilerin dağılımı dikkate alındığında en yüksek ödenmeme oranı ihtiyaç kredilerinde görüldü. Nisan ayında ihtiyaç kredilerinde tasfiye olacak krediler, brüt kredilerin yüzde 3,23’ünü oluşturdu. Söz konusu oran konut kredilerinde yüzde 0,1, otomobil kredilerinde yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

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