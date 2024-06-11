Fahrettin Koca MHRS randevularıyla ilgili yeni uygulamayı duyurdu

Kurban Bayramı’dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili kontrollerde de onaylı randevu sisteminin devreye girecek.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Koca, MHRS toplantılarının devam etmeyeceğine ilişkin soruya, “Toplantıları sürdürmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi hastaneleri ziyaret ettim, devam edecek. Perşembe günü Çam Sakura‘da olmuş olacağız. Özellikle bu bir aylık zaman diliminde artan kapasitelerin ve sorunların ne kadarının çözülebildiği, bundan sonra hangi tedbirlerin alınması gerektiği ile ilgili ilgili klinik hocalarımız, asistan arkadaşlarımızla birlikte koordinasyon kurulumuzla değerlendirme yapmış olacağız. Perşembe günü toplantılar devam edecek” ifadelerini kullandı.

MHRS sonuçlarına ilişkin Koca, “Bayramdan sonrası için onaylı randevu sürecinin bir aylık sonuçlarını açıklamış olacağız. Medyaya hepinizin katılabileceği ve vatandaşımıza bir aylık zaman diliminde bu uygulamanın getirdiği faydaları ve bundan sonrası için neler yapılması gerektiğini detaylı anlatmış olacağım. Bu arada önemli oranda azaldığını söyleyebilirim. Bir iki branşta sorun azalmakla birlikte devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde bu sorunların giderek azalacağını söyleyebilirim. Tetkiklerle ilgili de benzer şekilde onaylı bir döneme geçme hazırlığı içindeyiz. Zannediyorum yine bayramdan sonra peyderpey tetkiklerle ilgili de randevulu onay sisteminde olduğu gibi bir gün önceden aranarak bir onay sistemi devreye girecek.

Yeni sistem devreye girecek

Özellikle tetkiklerle ilgili hem insan kaynağı hem insan kaynağı hem fiziki şartlar hem de teknik altyapıların yer yer tamamlanarak daha erken dönemde tetkiklerin sonuçlandırılmasını hedefliyoruz. MR, tomografi, kolonoskopi gibi randevu verdiğimiz hatta ameliyatlar dahil olmak üzere bizim randevu verdiğimiz bütün tetkiklerle ilgili veya müdahalelerle ilgili onay sistemini devreye alarak ilgili tetkik veya müdahaleye vatandaşımız bir sonraki gün gelmeme durumu söz konusuysa bir başka vatandaşımızı erken dönemde çağırarak o müdahale veya tetik yapma imkanı sağlamış olacağız. Dolayısıyla bütün randevu verdiğimiz alanlar için bunu gündeme almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kuduz vakalarının artışına yönelik olarak Koca, “Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarından da belli. Tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insan, insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil” dedi.