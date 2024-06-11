BIST 10.058
DOLAR 32,34
EURO 34,72
ALTIN 2.407,01
HABER /  SPOR

Dünyaca ünlü kahinden EURO 2024 tahmini

Dünyaca ünlü kahinden EURO 2024 tahmini

Asparaman olarak bilinen falcı Jemima Packington, kuşkonmaz kullanarak geleceği tahmin ettiğini ve Euro 2024'ü İngiltere'nin kazanacağını öngördüğünü açıkladı. Brexit, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Harry ile Meghan'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılmasını doğru tahmin eden Packington, tahminlerinin genellikle yüzde 75-90 oranında doğru çıktığını belirtti.

Abone ol

Geleceği tahmin etmek için kuşkonmaz kullanan falcı Jemima Packington kendisine bir işaret verildikten sonra Euro 2024'ü kimin kazanacağını bildiğini söylüyor.

Dünyanın tek asparamanı olan Jemima Packington, kuşkonmazları havaya fırlatarak ve yere düştüklerinde oluşturdukları şekilleri okuyarak geleceğe bakabildiğini iddia ediyor.

Kraliçe'nin ölümünü tahmin etmişti

Brexit'i, Kraliçe Elizabeth'in ölümünü ve Harry ile Meghan'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılacağını doğru tahmin etmişti.

The Sun'ın haberine göre, 67 yaşındaki falcı İngiltere'nin Euro 2024'ü kazanarak 58 yıllık acısına son vereceğini açıkladı.

Jemima, "Bana İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir performans sergileyeceğini soran çok sayıda insan oldu, bu yüzden kuşkonmazları çok yakından analiz ediyorum." diye konuştu.

"Yüzde 75-90 doğru çıkıyorum"

Fal bakmaya çocukken, çay yapraklarını okuyan teyzesinden miras kalan bir yetenekle Jemima,  "Tahminlerimde genellikle yüzde 75-90 oranında doğru çıkıyorum. Her yıl tahminlerimi gözden geçirir ve şöyle düşünürüm: 'Evet, bu oldu, evet, bu oldu'. Arada sırada tam olarak doğru okuyamadığım bir tane oluyor, ama asla çok uzağa gitmiyorum. ifadelerini kullandı.

Asparaman nedir?

Asparaman, kuşkonmaz kullanarak geleceği tahmin eden bir falcıyı tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

 

ÖNCEKİ HABERLER
YKS'de yapay zeka ile kopya çekti!  Cihazı yurtta test etmiş, ifadesinde bakın ne dedi
YKS'de yapay zeka ile kopya çekti!  Cihazı yurtta test etmiş, ifadesinde bakın ne dedi
Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı
Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı
9. kattan düşen 4 yaşındaki çocuktan acı haber
9. kattan düşen 4 yaşındaki çocuktan acı haber
Elektrikli bisikletiyle kanala düşmüştü... Eski futbolcudan acı haber
Elektrikli bisikletiyle kanala düşmüştü... Eski futbolcudan acı haber
Borsa yatırımcıları dikkat! Nakde dönmek için yarın son gün
Borsa yatırımcıları dikkat! Nakde dönmek için yarın son gün
Macron'dan erken seçim sonuçları sonrası istifa edecek mi sorusuna yanıt
Macron'dan erken seçim sonuçları sonrası istifa edecek mi sorusuna yanıt
YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
Kredi kartından dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 70 arttı
Kredi kartından dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 70 arttı
CHP genel merkezine cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı CHP yeni sistemi tanıdı yorumları
CHP genel merkezine cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı CHP yeni sistemi tanıdı yorumları
Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi sona erdi! 18 sonra bir ilk
Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi sona erdi! 18 sonra bir ilk
Pakistan'da 11 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan'da 11 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Balbay'ın 'ekonomist Erdoğan' paylamışına kullanıcılardan 2001 krizi yanıtı
Mustafa Balbay'ın 'ekonomist Erdoğan' paylamışına kullanıcılardan 2001 krizi yanıtı