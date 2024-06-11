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Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor

Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor

İsrail ordusunun devam eden saldırıları ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Gazze Şeridi'ne gitmesi planlanan insani yardım ve ticari ürün taşıyan 2 binden fazla tırın Mısır tarafında beklemek zorunda kaldığı duyuruldu.

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Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, Gazze'ye gitmek için Mısır'da bekleyen çok sayıda tırın bulunduğu bir görüntü paylaşıldı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiği Gazze'ye gidecek yardım ve ticari ürünleri taşıyan tırların bölgede yoğunluk oluşturduğu görüldü.

AB'nin sürekli, engelsiz ve güvenli insani erişimi savunduğu belirtilen açıklamada, "Yoğun askeri operasyonlar ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle insani yardım ve ticari mal taşıyan 2 binden fazla tır, Gazze'ye girmek için Mısır'da bekliyor." denildi.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

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