Dursun Özbek'ten, Erden Timur'u kızdıracak sözler: Alışması lazım

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevinden ayrılan Erden Timur dikkat çeken ifadeler kullandı. Özbek, Timur'un hassas biri olduğunu belirtti ve eleştirilere alışması gerektiğini dile getirdi.

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Galatasaray'da üst üste ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Sezonu değerlendiren Dursun Özbek, "Çok zorlu bir sezon geçti. Daha keyifli olabilirdi. Yarış 2 takım arasında geçti. Küme düşme potası çok daha keyifliydi. Heyecan son dakikaya devam etti. Üstteki iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne katılması garantiydi. Puan farklarının bu kadar olması iyi değildi. Umarım gelecek sene daha çok takım şampiyonluk yarışında olur. Geçen seneden kurduğumuz çok iyi bir takım kurduk. Şampiyonluğu daha erken ilan edebilirdi. Hocamı, teknik ekibi ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Hep 50 bin kişiye oynadık. Başarılı bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sezon bir tık daha yukarıya çekeceğiz." dedi.

İşte başkan Özbek'in açıklamaları:

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLMAMIZ LAZIM"

"Şampiyonlar Ligi'nde de performansımız o kadar kötü değildi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u geçmek istiyoruz. Yeni bir format var. Bu sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İç saha maçlarımız çok talep görüyor. Acaba stadın kapasitesini artırıcı önlemler alsak mı diye düşünüyoruz. Galatasaray'ın stadı 70 bin kişilik tasarlansaydı takımımız 70 bin kişiye oynayacaktı. Geçen seneki gelirimizi 2'ye, 3'e katladık. Galatasaray'ın seyri güzel oynamasından dolayı talep artıyor. Localarımız dolu ve 70 tane bekleyen var. Talep artıyor. Bu Galatasaray'ın seyirciyi memnun ettiğini gösteriyor. Kombine satışlarını bıraksak bir günde bitecek. Kombinelere olan talebi regüle etmek lazım."

"FENERBAHÇE MAÇINDA TESADÜF BİR GOL YEDİK"

"Fenerbahçe maçında gördük. Gelen taraftarın takımı desteklemesi lazım. Tesadüf bir gol yedik, bir hafta daha uzadı. Belki uzaması iyi oldu. Sonunda her zamanki gibi Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'da şampiyonluklar alışkanlık haline geldi. Yönetim olarak çok memnunuz. 2 sene üst üste... 2023'te 23. şampiyonluk, 2024'te 24 şampiyonluk... 2025'te de şampiyon olmak istiyoruz. Yıldızlar öyle söylüyor, 2025'te 25. şampiyonluk."

ERDEN TİMUR'UN AYRILIĞI

"Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Erden 2016'dan beri forma sponsorumdu. Onu kulübe ben davet ettim. Rahmetli Mustafa Cengiz döneminde de Galatasaray'a katkısı devam etti. 2022'de 'Gel beraber çalışalım' dedim. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün nihayetinde hesap başkana sorulur. Hiçbir eksikliği olmadan bu görevde başarılı olması için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu. Ona devam etmesi gerektiğini, taraftarın beklentisinin de bu yönde olduğunu söyledik. Ailevi ve işiyle ilgili problemleri olduğunu söyledi ve girmeyeceğini söyledi. Bu dönemde girmeyeceğini söyledi. Galatasaray'ın futbol aklı... Erden kardeşimi göreve getirdiğimde böyle bir görevi beklemiyordu. Erden ile yaptığımız projeler farklıydı. Bu sene görevi kabul etmedi. Kendisinin şikayet ettiği konuların başında kulübün siyasetiyle alakalı... Buna alışmak lazım. Galatasaray'ın etik değerleri 500 seneden geliyor. Galatasaray bu şekilde büyüdü. Bu doğal. Bu eleştirilerden etkilenip küsmek son derece yanlış. Erden genç bir kardeşim. Çok da hassas bir kardeşim. Bu hassasiyetine bağlı olarak eleştirilerden çok etkilendi. Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız eleştiriye alışmanız lazım. Zaman içinde yapılan eleştiriler doğru mu yanlış mı ortaya çıkıyor."