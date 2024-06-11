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Yunanistan'da peş peşe 3 deprem!

Yunanistan'da peş peşe 3 deprem!

Yunanistan'da iki saat içinde peş peşe depremler meydana geldi ve depremler Türkiye'de de hissedildi. AFAD, depremlerin şiddetlerini açıkladı

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Yunanistan'da iki saat içerisinde peş peşe depremler meydana geldi. Komşudaki depremlerin Türkiye'de de hissedildiği belirtildi.

Yunanistan'daki depremleri AFAD son dakika olarak duyurdu.

İşte AFAD'ın o paylaşımları...

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