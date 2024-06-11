Yunanistan'da peş peşe 3 deprem!

Yunanistan'da iki saat içinde peş peşe depremler meydana geldi ve depremler Türkiye'de de hissedildi. AFAD, depremlerin şiddetlerini açıkladıAbone ol
Yunanistan'da iki saat içerisinde peş peşe depremler meydana geldi. Komşudaki depremlerin Türkiye'de de hissedildiği belirtildi.
Yunanistan'daki depremleri AFAD son dakika olarak duyurdu.
İşte AFAD'ın o paylaşımları...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
Tarih:2024-06-11
Saat:22:08:23 TSİ
Enlem:38.22972 N
Boylam:21.85333 E
Derinlik:7.52 km
Detay:https://t.co/NE7Y7ckbWz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Karditsa, Thessalia (Yunanistan)
Tarih:2024-06-11
Saat:21:00:26 TSİ
Enlem:39.39972 N
Boylam:22.1025 E
Derinlik:7.19 km
Detay:https://t.co/DuLCaUrvxt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Evritania, Stereá Elláda (Yunanistan)
Tarih:2024-06-11
Saat:20:55:55 TSİ
Enlem:39.05889 N
Boylam:21.44278 E
Derinlik:5.5 km
Detay:https://t.co/aQ47JJOyEg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi