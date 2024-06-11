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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

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18 yıl sonra bir ilke imza atarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KABULLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

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