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HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan Rusya'da! Putin'den Türkiye açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ nedeniyle bulunduğu Rusya'da temaslarına devam ediyor. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

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Putin görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da bir araya gelmeyi planladığını ifade etti. 

"Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor"

Dışişleri Bakanı Fidan’la görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu. Putin'in açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye’nin BRICS’in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor."

"Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor"

Bakan Fidan görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız.

Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var”

Ekonomik konular gündemdeydi

Hakan Fidan, BRICS+ toplantısı kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ekonomik konular da gündemdeydi.

Fidan, Kübalı, Çinli, Belaruslu, Etiyopyalı ve Kazak mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

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