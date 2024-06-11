Hazırlık maçında Güney Kıbrıs'a 4-1 mağlup olan San Marino'nun galibiyet hasreti 140 maça yükseldi.

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San Marino hazırlık maçında Güney Kıbrıs'la karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan maçı Güney Kıbrıs 4-1 kazandı.

Güne Kıbrıs'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Satsias, 53 ve 55. dakikalarda Kastanos ile 83. dakikada Kakoullis kaydetti. San Marino'nun tek golünü 81. dakikada Giocondi attı.

Bu sonucun ardından San Marino'nun 20 yıllık galibiyet hasreti devam etti. 28 Nisan 2004'te Lihtenştayn'ı 1-0 mağlup eden San Marino, bu tarihten sonra oynadığı 140 maçta da galibiyet yüzü görmedi.