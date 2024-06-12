Türkiye'nin rakibi Portekiz farklı yendi Ronaldo şov yaptı

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2 gol attı.Abone ol
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Portekiz Milli Takımı, Aveiro şehrindeki hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.
Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Portekiz formasıyla EURO 2024'te 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı üçe çıkardı.
Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.