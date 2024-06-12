BIST 10.051
DOLAR 32,36
EURO 34,81
ALTIN 2.409,96
HABER /  SPOR

Türkiye'nin rakibi Portekiz farklı yendi Ronaldo şov yaptı

Türkiye'nin rakibi Portekiz farklı yendi Ronaldo şov yaptı

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2 gol attı.

Abone ol

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Portekiz Milli Takımı, Aveiro şehrindeki hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.

Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Portekiz formasıyla EURO 2024'te 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı üçe çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Birleşmiş Milletler İsrail ordusunu kara listeye aldı
Birleşmiş Milletler İsrail ordusunu kara listeye aldı
Ürdün ve Mısır'dan iş birliği! İsrail'e tehdit gibi uyarı
Ürdün ve Mısır'dan iş birliği! İsrail'e tehdit gibi uyarı
Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın kampına dahil oldu
Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın kampına dahil oldu
ABD: Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendiriyoruz
ABD: Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendiriyoruz
Yunanistan'da peş peşe 3 deprem!
Yunanistan'da peş peşe 3 deprem!
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin batması sonucu 86 kişi kayboldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin batması sonucu 86 kişi kayboldu
Hamas, Biden'ın ateşkes planına olumlu cevap verdi
Hamas, Biden'ın ateşkes planına olumlu cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler
San Marino'nun galibiyet hasreti 140 maça yükseldi
San Marino'nun galibiyet hasreti 140 maça yükseldi
Biden'ın oğlu Hunter Biden, yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulundu
Biden'ın oğlu Hunter Biden, yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'le görüştü! Birbirlerine ne hediye ettiler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'le görüştü! Birbirlerine ne hediye ettiler?