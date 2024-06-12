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Ürdün ve Mısır'dan iş birliği! İsrail'e tehdit gibi uyarı

Ürdün ve Mısır'dan iş birliği! İsrail'e tehdit gibi uyarı

Ürdün ve Mısır, İsrail'in Filistinlileri topraklarından sürme ve Gazze Şeridi'ni bölme planlarına karşı çıkacaklarını bildirdi. Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı" sonrası yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları kınandı ve uluslararası topluma bu durumu engelleme çağrısı yapıldı.

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Ürdün, İsrail'in Filistinlileri topraklarından sürme ve Gazze Şeridi'nin bir kısmını bölme planlarına Mısır ile birlikte karşı çıkacağını bildirdi.

Ürdün'ün ev sahipliğinde Ölü Deniz bölgesinde "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı" düzenlendi.

Ürdün ve Mısır'ın BM işbirliğiyle düzenlediği konferansa, devlet liderleri, hükümet başkanlarının yanı sıra uluslararası insani yardım kuruluşlarının liderleri de katıldı.

Konferansın ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları sırasındaki uygulamalarını kınadı.

"İsrail'in (Gazze'deki Filistinlileri) aç bırakmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu" vurgulayan Safedi, "İsrail'in (Gazze'ye karşı) devam eden saldırılarının bir savaş suçu ve uluslararası toplumun onlarca yıldır tanık olmadığı türden bir felaket olduğunu" ifade etti.

Safedi, "Filistin halkının haklarını tam olarak yerine getirmek için (Mısır ile) ortak çabalarımızı sürdüreceğiz ve Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasına veya Gazze'nin bir kısmının (İsrail tarafından) parçalanmasına tüm gücümüzle karşı koyacağız." diye konuştu.

Safedi, "(Gazze'deki) savaşın genişletilmesi ihtimalinin mümkün olduğu" uyarısında bulunarak, uluslararası topluma bunu engelleme çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise Gazze'deki savaşın durdurulması gerektiğini vurguladı.

Şukri, "Askeri eylemlerin ve saldırganlığın durdurulması, yardım ulaştırılması ve Gazze'ye girişinin yoğunlaştırılmasının gerekliliği konusunda geniş bir uluslararası fikir birliğine tanık oluyoruz." dedi.

Şukri, "Filistin halkının, meşru haklarından mahrum bırakıldığı sürece (İsrail için) güvenliğin sağlanamayacağını" vurguladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Gazze'ye "uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve yardımın güvenli girişini sağlamak için kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini" kaydetti.

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