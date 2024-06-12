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Kritik görüşmede asgari ücrete zam detayı! Özgür Özel, Erdoğan'dan ne istedi?

Kritik görüşmede asgari ücrete zam detayı! Özgür Özel, Erdoğan'dan ne istedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 18 yıl aradan sonra gerçekleşen kritik görüşme 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrası CHP'den açıklama gelirken, Özgür Özel'in asgari ücrete zam talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e CHP Genel Merkezi’nde iade-i ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı CHP Genel Başkanı Özel karşıladı. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel’in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

Özgül Özel'den asgari ücrete zam talebi

Özel'in farklı kesimlerin sorunlarını gündeme getirdiğini aktaran Deniz Yücel, "Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

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