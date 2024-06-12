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İspanyol basınında Arda Güler hakkında şaşırtan iddia

İspanyol basınında Arda Güler hakkında şaşırtan iddia

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in önümüzdeki sezon kiralık olarak gönderileceği iddia edildi

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Arda Güler hakkında İspanyol basınında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Todofichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid'in Arda Güler'i gözden çıkarması olası bir ihtimal.

Habere göre Real Madrid yönetimini, Dani Ceballos ile Arda Güler arasında seçim yapması durumunda, kiralık olarak gönderilecek olan oyuncu Arda Güler olacak.

Bunun nedeni ise Toni Kroos. Carlo Ancelotti, bu sezon emeklilik kararı alan ve Real Madrid'den ayrılan Kroos'un yerini Ceballos'un doldurabileceğini düşünüyor.

İtalyan teknik adamın daha az ofansif ve topu daha iyi kontrol edenden yana tercihini kullanacağı belirtilirken, Ceballos'un tempoyu yakalaması ve sezon öncesinde iyi performans göstermesi halinde istediği dakikaları alacağı kaydedildi.

Haberde Endülüslü oyuncunun, yakaladığı az sayıdaki fırsata ve gösterdiği muhteşem performansa rağmen, hâlâ çok fazla tecrübesi olmayan ve gelecek vaat eden bir Türk oyuncudan daha iyi bir performans sergilediği belirtildi.

TodoFichajes, "Elimizdeki bilgilere göre Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılması ihtimal dışı değil, Ancelotti Ceballos'a güveniyor" ifadelerine yer verildi.

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