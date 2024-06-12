Paşabahçe 2024'te iki kategoride ödül kazandı

Paşabahçe, A'Design Awards & Competition 2024'te 2 kategoride ödül kazandı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paşabahçe, tasarım alanında kalite ve mükemmeliyetin sembolü olarak bilinen A'design Awards & Competition 2024'te içecek kategorisinin en yeni üyelerinden Joy ve Estrella serisi ile iki prestijli ödüle layık görüldü.

Gravürlü tasarımlarıyla Joy serisi, üstün tasarım nitelikleri sergileyen birinci sınıf tasarımlara verilen 'Platinum A'Design' ödülünü kazanırken, geometrik tasarımı ile Estrella serisi ise tasarımda üstün mükemmellik sergileyen ve dünya standartlarında tasarımlara verilen 'Silver A'Design' kategorisinde ödül aldı.

Kurutulmuş cennet palmiye meyvesinden esinlenerek tasarlanan Joy serisi, doğal ve geometrik çizgilerin uyumlu birleşimiyle öne çıkarken, İspanyolcada 'yıldız' anlamına gelen Estrella serisi, sürekli değişen yıldız motiflerinden ilham alınarak tasarlandı.