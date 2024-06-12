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Hizbullah İsrail'e yoğun füze saldırısı başlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hizbullah İsrail'e yoğun füze saldırısı başlattı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısı başlattı.

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İsrail ordusu radyosunun geçtiği habere göre Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısının meydana geldiği ifade edildi.

Haberde, Safed, Taberiya kenti ile sınır hattındaki Yukarı Celil bölgesindeki birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Times of Israel gazetesinin haberinde sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Lübnan'daki bazı yerel medyada ise Hizbullah'ın en az bir seferde 100 füze ateşlediği belirtildi.

Hizbullah'tan ve İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.

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