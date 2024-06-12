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Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya ve İtalya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya ve İtalya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran'da İspanya Başbakanı Sanchez’in davetlisi olarak Madrid'e gidecek. Erdoğan, 14 Haziran'da ise İtalya'da düzenlenecek G7 liderler zirvesine katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için İspanya ve İtalya'ya gidiyor.

Kurban bayramı öncesinde diplomasi trafiğini hızlandıran Erdoğan 12-13 Haziran’da, başbakan Pedro Sanchez'in daveti üzerine İspanya'ya gidecek.

Erdoğan Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılıp İspanya Kralı Altıncı Felipe ile de görüşecek.

İspanya’dan İtalya’ya geçecek olan Erdoğan, 14 Haziran'da bu ülkede düzenlenecek olan G7 liderler zirvesine katılacak.

Cevdet Yılmaz vekalet edecek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ile İtalya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere de Resmi Gazete'de yayımlandı.

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