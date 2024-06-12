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Yeşilçam yıldızı Murat Soydan'ın cenaze programı belli oldu

Yeşilçam yıldızı Murat Soydan'ın cenaze programı belli oldu

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Murat Soydan, 84 yaşında hayatını kaybetti. Soydan'ın vefatının ardından cenaze programı belli oldu. Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden 13 Haziran Perşembe günü öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Soydan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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"Sevgilim Bir Artistti", "Kanlı Pazar", "Şehrazat", "Yalnız Adam" ve "Aşk Mabudesi" gibi yapımlarda oynayan Yeşilçam'ın efsane ismi Murat Soydan, 84 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat haberini kızı Mehveş Soydan, sosyal medya hesabından duyurdu. Soydan paylaşımında, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." dedi.

Oyuncunun eşi Uğurgül Soydan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli 43 yıllık eşim Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cenaze töreni belli oldu

Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Murat Soydan'ın cenaze programı belli oldu.

Ailesi tarafından Murat Soydan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuru da "Murat Soydan'ın cenazesi 13 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Cami'nden kaldırılacaktır. Cenazemiz Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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