İndirim sonrası motorine zam geliyor! Depoları doldurmak için acele edin, güncel akaryakıt fiyatları

Yaklaşık bir hafta önce motorinde 1 TL civarında indirime gidilmişti. Bu gece yarısından sonra tabela değişiyor, motorine zam geliyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişim sürüyor. Akaryakıt fiyatlarında yükseliş bekleniyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

NTV'de yer alan habere göre motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.28 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.26 liradan satılıyor.