Mehmet Şimşek, FATF toplantısı için Singapur'a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin 2021 yılında girdiği gri listeden çıkabileceği FATF toplantısına katılmak üzere 28 Haziran'da Singapur'a gitmeye hazırlanıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkabileceği FATF toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.

Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste olarak tabir edilen listeye almıştı.

Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.

Ekonomi yönetimi Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını söylüyor.