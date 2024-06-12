İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde motosikletle ambulansın önünü kesen kişilerin görüntülerine yer verdiği paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M.T. olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz.