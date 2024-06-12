Gayrimeşru çocuk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı: Avukatından açıklama geldi

Dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’daki Swiss Otel’de buluştuklarını söyleyen F.D., Hacı Sabancı ile en son 21 Mayıs 2020'de görüştüklerini ve o gece yaşadıkları korunmasız cinsel ilişkiden hamile kaldığını iddia etti.