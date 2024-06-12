BIST 10.051
DOLAR 32,36
EURO 34,81
ALTIN 2.409,96

Gayrimeşru çocuk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı: Avukatından açıklama geldi

|
Gayrimeşru çocuk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı: Avukatından açıklama geldi

F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla ünlü iş insanına babalık davası açtı. Hacı Sabancı'nın avukatı, söz konusu iddiayla ilgili açıklama yaptı.

Gayrimeşru çocuk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı: Avukatından açıklama geldi

Türkiye'nin en ünlü ailelerinden biri olan Sabancılarda, Arzu-Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı, 21 Ekim 2021 tarihinde Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmuştu.

110
Gayrimeşru çocuk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı: Avukatından açıklama geldi

Görkemli bir törenle dünyaevine giren çiftin evliliği sürerken Hacı Sabancı'yla ilgili bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

210
Gayrimeşru çocuk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı: Avukatından açıklama geldi

2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay’ı dünyaya getiren F.D. isimli şahıs, sık sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını ifade ettiği Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.

310
Gayrimeşru çocuk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı: Avukatından açıklama geldi

Dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’daki Swiss Otel’de buluştuklarını söyleyen F.D., Hacı Sabancı ile en son 21 Mayıs 2020'de görüştüklerini ve o gece yaşadıkları korunmasız cinsel ilişkiden hamile kaldığını iddia etti.

410