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Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! PTT'den emeklilere kargo hizmetlerinde yüzde 20 indirim

Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! PTT'den emeklilere kargo hizmetlerinde yüzde 20 indirim

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin emekli vatandaşlar için kargo hizmetlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattığını bildirdi.

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Bakan Uraloğlu, PTT tarafından emeklilere uygulanacak kargo indirimi kampanyasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bütün emekli vatandaşların kargo indirim kampanyasından yararlanabileceğini aktaran Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından '2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi' ile önceden düzenlemiş olduğumuz kargo kampanyasının kapsamını genişleterek PTT ile tüm emeklilere yönelik yeni bir kampanya başlattık." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilere yönelik indirimin devam ettiğini anımsatarak, Bakanlık olarak emeklilere yönelik kampanyalara da devam edeceklerini belirtti.

PTT'nin yeni kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti.

"PTT, emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 olmak üzere yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek. Emeklilerimiz kampanyayla ilgili detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi 'www.ptt.gov.tr' üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşılabilir."

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