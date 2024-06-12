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Babasını öldüren evlat ceza almadı anne gözyaşlarına boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Babasını öldüren evlat ceza almadı anne gözyaşlarına boğuldu

Bağcılar'da kendisine silah doğrulttuğu öne sürülen babasını aralarında yaşanan arbedede aynı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Cem Ayvacı'ya mahkemece "meşru müdafaa" nedeniyle ceza verilmedi.

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Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Cem Ayvacı ve avukatının yanı sıra annesi Sevgi Ayvacı katıldı. Müşteki anne Sevgi Ayvacı duruşmadaki beyanında, maktul kocasının öfke kontrolü olmayan ve sinir krizi geçiren bir kişi olduğunu belirterek, "Kendi kardeşini bile dövmüşlüğü vardır. Mehmet Cem melek gibi bir çocuk. Babası ona vurduğunda cevap bile vermezdi. Biz çok sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

Sanık Mehmet Cem Ayvacı ise olay günü babasının saldırısına karşılık vermediğini, en büyük mağdurun annesi ve kardeşi olduğunu ifade ederek, "Böyle bir olay yaşansın istemezdim. Pişmanım, keşke o gün eve gitmeseydim." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayvacı hakkında "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmış ise de meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.

Oğlu hakkında mahkemenin verdiği bu kararı duyan anne Sevgi Ayvacı ise sevinçten ağladı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 3 Temmuz 2023'te polise gelen ihbarda sanık Mehmet Cem Ayvacı'nın babası Ümit Yaşar Ayvacı'yı vurduğu kaydediliyordu.

Sanık Ayvacı'nın ifadesinde babası olan maktulün kendisine silah doğrulttuğunu, silahı aldığı ve boğuşma sırasında tetiğe bastığını söylediği aktarılan iddianamede, dosya kapsamında maktulün silah çıkarttığı ve sanığa yönelttiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı anlatılıyordu.

İddianamede, sanık Mehmet Cem Ayvacı'nın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapse çarptırılması isteniyordu.

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