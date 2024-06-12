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Hizbullah, İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırısı başlattı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırısı başlattı

İsrail'in dün gece geç saatlerde Lübnan'ın güneyindeki Jouya köyüne düzenlediği saldırı sonucunda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı ve üç savaşçısı öldürüldü. Lübnan saldırıya yanıt vererek İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırısı başlattı.  İsrail basınında en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Hizbullah saldırısının 8 Ekim tarihinden beri İsrail'e yönelik en geniş çaplı saldırı olduğu kaydedildi.

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Lübnan basınına göre Hizbullah İsrail'in kuzey bölgelerine tek seferde en az 100 füze ateşledi. Times of Israel gazetesinin haberinde sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100 füze fırlatıldığının tespit edildiğini doğruladı. 

Lübnan merkezli grup içindeki kaynaklar, Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği en büyük operasyonla İsrail askeri bölgelerine 9 ayrı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Meron hava üssü ve sınırdan yaklaşık 20 kilometre uzakta bulunan Amiad kampı, Sasa'daki Plasan zırhlı araç üretim fabrikası da dahil olmak üzere çok sayıda askeri tesisinin hedef alındığı duyuruldu.

İsrail saldırısı

İsrail dün gece geç saatlerde Lübnan'ın güneyindeki Jouya köyüne saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı ve üç savaşçısı öldürüldü.

Hizbullah yaptığı açıklamada komutanın ölümünü doğruladı ve komutanın Ebu Taleb olarak da bilinen Taleb Abdullah olduğunu açıkladı.
Sağda Ebu Taleb olarak da bilinen Hizbullah komutanı Sami Abdullah.

Bir güvenlik kaynağı, Ebu Taleb'in İsrail ile Hizbullah arasında sekiz aydır devam eden çatışmalarda öldürülen en üst düzey örgüt üyesi olduğunu söyledi.

Ebu Taleb'in Hizbullah'ın, güneydeki sınır şeridinin orta kısmından sorumlu komutan olduğunu belirtildi.

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