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Fenerbahçe'de santrfora 2 aday! Kean ve Adebayo, Mourinho'nun transfer listesinde...

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Fenerbahçe'de santrfora 2 aday! Kean ve Adebayo, Mourinho'nun transfer listesinde...

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü takviyesi için Elijah Adebayo ve Moise Kean'i hedef olarak belirledi.

Fenerbahçe'de santrfora 2 aday! Kean ve Adebayo, Mourinho'nun transfer listesinde...

Forvet transferi konusunda ince eleyip sık dokuyan Jose Mourinho'nun sportif direktör Mario Branco ile transfer mesaileri sürerken, Fenerbahçe için sürpriz iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.

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Fenerbahçe'de santrfora 2 aday! Kean ve Adebayo, Mourinho'nun transfer listesinde...

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim, İngiltere Premier Lig'e veda eden Luton Town takımının İngiliz santrforu Elijah Adebayo.

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Fenerbahçe'de santrfora 2 aday! Kean ve Adebayo, Mourinho'nun transfer listesinde...

Adebayo'nun ismi, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yönetimin yaptığı son transfer toplantısında gündeme gelmişti.

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Fenerbahçe'de santrfora 2 aday! Kean ve Adebayo, Mourinho'nun transfer listesinde...

Pazarlıklar başlayacak

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Luton Town yönetimi ile bir araya geleceği ve transferin şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi. 

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