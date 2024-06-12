Fenerbahçe'de santrfora 2 aday! Kean ve Adebayo, Mourinho'nun transfer listesinde...
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü takviyesi için Elijah Adebayo ve Moise Kean'i hedef olarak belirledi.
Forvet transferi konusunda ince eleyip sık dokuyan Jose Mourinho'nun sportif direktör Mario Branco ile transfer mesaileri sürerken, Fenerbahçe için sürpriz iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.
Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim, İngiltere Premier Lig'e veda eden Luton Town takımının İngiliz santrforu Elijah Adebayo.
Adebayo'nun ismi, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yönetimin yaptığı son transfer toplantısında gündeme gelmişti.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Luton Town yönetimi ile bir araya geleceği ve transferin şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi.