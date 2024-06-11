SGK o başvuruları doğrudan reddedecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma şartlarında değişikliğe gidildi. Buna göre şartlar kısmen esnetildi ancak uygulama yönetmeliğinde de bazı değişiklikler var. İşte detaylar...
Kriz çalışma sürelerini geçici olarak azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere, sigortalı işçi sayısını koruma şartıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) şartları yeniden belirlendi.
Konuyla ilgili 2011’de çıkarılan yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yerine 14 maddelik yeni bir yönetmelik getirildi.
3 Şubat 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan 7495 sayılı kanun ile birlikte KÇÖ’den yararlanma şartlarına genel salgın durumu da dahil edilmişti.
Yönetmeliğe göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren SGK’ya başvuracak.