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Fatih Portakal'ın dikkat çeken canlı yayın kombini

Fatih Portakal'ın dikkat çeken canlı yayın kombini

Sözcü Tv'de ana haber bülteni sunan gazeteci Fatih Portakal'ın canlı yayında giydiği şort, sosyal medyada gündem oldu.

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Sözcü TV ekranlarında ana haber bülteni sunan Gazeteci Fatih Portakal'ın canlı yayın sonrası çektirdiği fotoğraf bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Haber bültenini stüdyodaki masanın arkasında sunan Portakal'ın sadece belden yukarısı görünüyordu. Siyah bir ceket ve kırmızı kravat ile ekranlara çıkan Portakal, canlı yayın öncesi verdiği pozla dikkat çekti. Ceketin altına kot bir şort giyen Portakal, ayağına da spor ayakkabı giymeyi tercih etti.

Farklı bir kombin tercih eden Portakal'ın, sıcak havaların etkisiyle böyle giyinmeyi tercih ettiği düşünülürken, sosyal medya bu kombini normal karşılayanlar ve eleştirenler olarak ikiye ayrıldı.

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