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G7 Liderler Zirvesi'nde bomba karar: Rus varlıkları Ukrayna'ya verilecek

G7 Liderler Zirvesi'nde bomba karar: Rus varlıkları Ukrayna'ya verilecek

G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Rus toprakları dışındaki dondurulmuş varlıklarını Ukrayna için kullanma kararı aldı. Bu karardan sonra Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası'nın sabah açılışını iptal etti.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Rus toprakları dışındaki dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya 50 milyar dolar yardım aktarımı yapacaklarını duyurdu.

Rusya'nın yaklaşık 350 milyar dolarlık döviz rezervi Batı tarafından Ukrayna Savaşı sonrası dondurulmuştu.

ABD ile Ukrayna arasında imzalanan "İkili Güvenlik Anlaşması"na da atıf yapan Biden, anlaşmanın, "söz konusu bu paranın Ukrayna için kullanacağını ve Putin'e geri adım atmayacaklarını bir kez daha hatırlatacağını" söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise, "İkili Güvenlik Anlaşması"nın, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı için bir "köprü" olduğunu belirtti. Anlaşmada, F-16'ların Ukrayna'ya sevkiyatı da yer aldı.

Aktarılacak paranın önemine vurgu yapan Zelenskiy, "Rus parasının Ukraynalıların hayatını korumak için kullanılması gerektiğini" dile getirdi.

G7 ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere küresel meseleleri konuşmak için İtalya'da bir araya gelmişti. Toplantıya, Zelenskiy de katılmıştı. G7 Zirvesi, 14 ve 15 Haziran'da da devam edecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

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