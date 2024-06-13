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Candan kardeşlerin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Candan kardeşlerin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve kamuoyunda Nihal Candan olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 22 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmesini kararlaştırdı.

İDDİANAME
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık yer alıyor.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi olan şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "Sazan Sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği aktarılıyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer 20 sanık hakkında ise farklı suçlardan farklı oranlarda hapis cezası öngörülüyor.

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