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Yerlikaya açık açık söyledi! O programlardan hoşlanmıyorum

Yerlikaya açık açık söyledi! O programlardan hoşlanmıyorum

Gündüz kuşağı olarak adlandıran televizyon programlarında her gün cinayet, aldatma, şiddet, dolandırıcılık gibi hassas konular ele alınıyor. İzleyicilerin de dikkatini çekmesiyle bu programların sayısı son zamanlarda daha da arttı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bu programlara tepki geldi. İşlenilen konuların basın özgürlüğüyle alakası olmadığını belirten Yerlikaya, 'O yayınlardan hoşlanmıyorum' ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de gündüz kuşağı olarak yer alan ve çoğu zamanda sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da radarına girdi.

Son 1 yılın bilançosunu açıklayan Yerlikaya gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü'de yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya'dan gündüz kuşağı programlarına tepki geldi. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Yerlikaya şu açıklamaları yaptı;

“Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması.

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