Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 13 il için sarı kodlu uyarı verdi İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Yarın sıcaklık kuzey kesimlerde 8 derece birden düşecek, Güney kesimlerde ise bayram süresince hava çok sıcak olmaya devam edecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporuna göre, Marmara, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış var. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji verilerine göre; yarın sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 8 derece birden düşecek. Güney kesimlerde ise bayram boyunca hava çok sıcak olmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı.