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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 37,75 TL olurken enflasyon beklentisi yüzde 43,52 şeklinde açıklandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Yıl sonunda beklenen enflasyon ve dolar kuru tahmini de belli oldu.

Enflasyon tahmini geriledi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Faiz beklentileri de sıralandı 

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,51 iken, bu anket döneminde yüzde 50,77 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu anket döneminde 37,75 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 TL iken, bu anket döneminde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket
döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 oldu.

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