Destici’den Sinan Ateş tepkisi: Kimse siyaset malzemesi yapmasın!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kimse, Sinan Ateş hadisesinden bahsediyorum, kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı, peşin hükümle birilerini linç etmeye kalkmamalı ya da kurumsal kimliklere pervasızca saldırmamalı" açıklamasını yaptı.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, Elazığ'da partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Adıyaman'dan Elazığ'a geldiklerini, deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarını incelediklerini söyledi. Geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde çalışmaların sürdüğünü, büyük bir gayret ve çalışmanın olduğunu belirten Destici, ilgili kurumların, üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirdiğini ifade etti.

Seçim ittifakı değil

Gazetecilerin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının Cumhur İttifakı'nı nasıl etkileyeceği" sorusu üzerine Destici, Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını, devletin varlığını ve ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini, kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak olduğunu belirtti.

Son günlerde yaşanan ziyaretlere ilişkin soru üzerine de Destici, yerel seçimden sonra siyasette bir yumuşama havası estiğini, esmeye de devam ettiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine gelen görüşme taleplerini kabul ettiğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın tamamen bu kendi takdirinde ve tasarrufundadır. Şu anda yaşanan süreçle ilgili uygun bulan ve bulmayanlar olur. Herkes zaten fikrini açıklıyor. Ama burada karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Cumhurbaşkanımızın, kendisiyle görüşmek isteyen siyasi parti genel başkanlarına kapıyı açması ve kendilerine randevu vermesi ve kendileriyle görüşmesi, Meral Hanım'la Sayın Cumhurbaşkanımız yeni tanışmadılar ya da İYİ Parti Genel Başkanı olarak yeni tanışmadılar. Çok eskilere dayanan, Meral Hanım'ın İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemlere dayanan ve oradan da bugünlere kadar gelen siyasette bir takım atışmalar olsa da ama her zaman görüşen iki kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla onların görüşmesi kadar doğal olan bir şey yok. Onun için yapılan bu kabullerin veya ziyaretlerin doğru olduğunu düşünüyorum.”

Siyaset malzemesi yapılmasın

Sinan Ateş cinayetine de değinen Destici şöyle devam etti: “Kimse, Sinan Ateş hadisesinden bahsediyorum, kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı, peşin hükümle birilerini linç etmeye kalkmamalı ya da kurumsal kimliklere pervasızca saldırmamalı”

Başka bir soru üzerine Destici, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, bugüne kadar kendisinden ziyaret talebinde bulunmadığını aktardı. Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Ömer Ertan ve partililer katıldı.